أسعار الذهب اليوم في السعودية 18 سبتمبر 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما استقر سعر الذهب العالمي قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.31 ريال (61.95 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.27 ريال (54.21 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.23 ريال (46.46 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,225 ريال (1,927 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,307 ريال ( 61,949 دولار).

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب العالمية اليوم الإثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة).

كما استقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1946.10 دولار للأوقية.







