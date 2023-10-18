أسعار الذهب اليوم في السعودية 18 أكتوبر 2023.. ارتفاع المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى لأعلى مستوى فى شهر مع تفاقم الصراع فى الِشرق الأوسط ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 233.46 ريال (62.26 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 204.29 ريال (54.48 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.10 ريال (46.69 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,261 ريال (1,936 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 233,465 ريال (62,257 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتصعد أعلى مستوياتها في شهر تقريبا بعدما عزز انفجار مستشفى غزة المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وأبقى على جاذبية المعدن النفيس كاستثمار آمن، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1935.63 دولار للأوقية (الأونصة).

كما قفزت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1948.40 دولار.