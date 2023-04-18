أسعار الذهب اليوم في السعودية 18 أبريل 2023.. عيار 24 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وترقب مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 241.48 ريال (64.38 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 211.30 ريال (56.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 181.11 ريال (48.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,510 ريال (2,002 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 241,477 ريال ( 64,383 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2001.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2011.10 دولار.