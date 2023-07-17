أسعار الذهب اليوم في السعودية 17 يوليو 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com تراجع ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع صعود الدولار وسط رهانات على إنهاء رفع الفائدة قريبا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 235.47 ريال (62.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.04 ريال (54.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 176.60 ريال (47.09 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,323 ريال (1,953 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 235,466 ريال ( 62,791 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزى العملات الأخرى ، على الرغم من أن المستثمرين يراهنون على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة قريبا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1952.35 دولار للأوقية ( الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1956.20 دولار.