أسعار الذهب اليوم في السعودية 17 مايو 2023.. انخفاض المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط قلق بشأن مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.31 ريال (63.81 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.40 ريال (55.84 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.48 ريال (47.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,443 ريال (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,309 ريال ( 63,814 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب العالمية استقرارا اليوم الأربعاء إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر في ظل قلق المستثمرين بشأن المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % لتصل إلى 1991.35 دولار للأوقية (الأونصة).

وشهدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تغيرا طفيفا لتصل إلى 1995.20 دولار للأوقية.