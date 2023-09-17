أسعار الذهب اليوم في السعودية 17 سبتمبر 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا 0.3% مكاسب أسبوعية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.13 ريال (61.90 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.12 ريال (54.16 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.10 ريال (46.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,219 ريال (1,925 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,126 ريال ( 61,900 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ليصعد بنحو 1%، مدعوما بضعف الدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات تنفيذ إضرابات في ثلاث شركات لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، في حين قدمت الآمال بشأن توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية المزيد من الدعم، بحسب وكالة رويترز.