أسعار الذهب اليوم في السعودية 17 ديسمبر 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضًا فى نهاية تعاملات أول أمس لكنه حقق 0.8% مكاسب أسبوعية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 243.78 ريال (64.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 213.31 ريال (56.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 182.84 ريال (48.74 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,582 ريال (2,021 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 243,782 ريال (64,981 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

أغلق سعر الذهب العالمى على انخفاض فى نهاية تعاملات أول أمس ، لكن المعدن النفيس حقق مكاسب أسبوعية مع تحول سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وفقًا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 2019.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 2035.70 دولار عند التسوية.