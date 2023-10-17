أسعار الذهب اليوم في السعودية 17 أكتوبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.23 ريال (61.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.33 ريال (53.96 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.43 ريال (46.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,191 ريال (1,918 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,234 ريال (61,662 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور بيانات اقتصادية وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول المرتقب خلال هذا الأسبوع، والذي قد يحدد مسارات رفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1916.88 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1930.00 دولار.