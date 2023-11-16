أسعار الذهب اليوم في السعودية 16 نوفمبر 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى وسط توقعات بإنهاء مسار رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 238.63 ريال (63.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.80 ريال (55.70 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.97 ريال (47.75 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,421 ريال (1,980 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 238,626 ريال (63,659 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1965.08 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1967.70 دولار.