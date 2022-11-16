أسعار الذهب اليوم في السعودية 16 نوفمبر 2022.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تراجعت أسعار الذهب العالمية لتهبط من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 215.16 ريال ( 57.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 188.27 ريال ( 50.08 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 1161.38 ريال (42.92 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,692 ريال ( 1,780 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 215,164 ريال ( 57,232 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتهبط من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ يبدو أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن هدأت مخاوف المستثمرين بشأن انفجار في بولندا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1772.95 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجلت أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس أمس الثلاثاء.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1776 دولارا.