أسعار الذهب اليوم في السعودية 16 مايو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد إشارات البنك المركزي الأمريكي حول استمرار الفائدة المرتفعة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 242.38 ريال (64.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 212.09 ريال (56.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 181.79 ريال (48.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,538 ريال (2,010 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 242,377 ريال ( 64,630 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2020.40 دولار.