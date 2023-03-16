أسعار الذهب اليوم في السعودية 16 مارس 2023.. عيار21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع مع ضعف الدولار وتعافى كريدي سويس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.19 ريال (61.82 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.17 ريال (54.09 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.14 ريال (46.37 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,221 ريال (1,923 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,189 ريال (61,820 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار ، بيد أن الأسعار بقيت دون أعلى مستوى لها في 6 أسابيع الذى سجلته في الجلسة الماضية مع تحسن معنويات المستثمرين بعد قيام بنك كريدي سويس ، أحدث وجهة لأزمة مصرفية محتملة بتأمين الأموال، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1920.75 دولارًا للأوقية ، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير عند 1937.28 دولارًا أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1922.30 دولار.