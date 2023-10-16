أسعار الذهب اليوم في السعودية 16 أكتوبر 2023.. هبوط المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع تزايد المخاوف من احتدام صراع الشرق الأوسط، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 230.47 ريال (61.46 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 201.67 ريال (53.78 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 172.86 ريال (46.10 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,168 ريال (1,911 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 230,474 ريال (61,460 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد بلوغه أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1934.40 دولار للأوقية.