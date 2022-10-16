أسعار الذهب اليوم في السعودية 16 أكتوبر 2022.. استقرار المعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السعودية، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد الأسعار في الدول العربية. ويأتى استقرار أسعار الذهب فى الأسواق السعودية فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة، إذ تراجع المعدِن الأصفر بأكثر من 1%، ليسجل أسوأ أسبوع له منذ منتصف أغسطس؛ متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف المرتبطة برفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

أسعار الذهب عيار 24

لم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق السعودية، إذ سجلت 198.90 ريال ( 52.94 دولار).

أسعار الذهب عيار 21

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 174.04 ريال (46.32 دولار).

أسعار الذهب عيار 18

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 149.17 ريال (39.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,186 ريال (1,646 دولار).

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق السعودية 198,896 ريال ( 52,936 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس ، إذ تراجع المعدِن الأصفر بأكثر من 1%، ليسجل أسوأ أسبوع له منذ منتصف أغسطس؛ متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف من استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للحد من التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 1643.90 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6% لتستقر عند 1649.50 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 2.9% خلال الأسبوع الماضى.