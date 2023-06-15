أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 يونيو 2023..هبوط المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما هبط سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى فى ربع عام مع صعود الدولار ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.85 ريال (62.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.75 ريال (54.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.64 ريال (46.57 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,242 ريال (1,931 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,850 ريال ( 62,093 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى انخفاضا اليوم الخميس ليهبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1935.09 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مارس.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.1 % إلى 1947.10 دولار.