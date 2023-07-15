أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 يوليو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًّا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعًا وحقق 1.9% مكاسب أسبوعية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 235.77 ريال (62.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.30 ريال (55.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 176.83 ريال (47.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,332 ريال (1,955 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 235,768 ريال ( 62,871 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، محققًا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل بعد ارتفاعه بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد؛ يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا طفيفًا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعًا 1.9% خلال الأسبوع المنقضى.

ولم يطرأ تغير يُذكَر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة لتصل إلى 1964.00 دولار.