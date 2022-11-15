أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 نوفمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية إذ صعدت لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 214.95 ريال ( 57.18 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 188.08 ريال ( 50.04 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 161.21 ريال (42.89 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,685 ريال ( 1,778 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 214,947 ريال ( 57,183 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ليصعد لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1779.94 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1783.50 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولارا منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق هذا الشهر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة الأمريكية في أكتوبر وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الفيدرالى، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.