أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 مايو 2023.. عيار 24 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تباين سعر الذهب العالمي مع استمرار المخاطر الاقتصادية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 243.46 ريال (64.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 213.03 ريال (56.80 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 182.60 ريال (48.69 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,572 ريال (2,019 دولار).

سعر كيلو الذهب

و بلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 243,457 ريال ( 64,916 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2013.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعها على مدى ثلاث جلسات.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2018.20 دولار للأوقية.