أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 مارس 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 229.70 ريال (61.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 200.99 ريال (53.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 172.28 ريال (45.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,144 ريال (1,902 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 229,700 ريال (61,158 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية بينما يُقيم المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن التضخم ما زال مرتفعا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1901.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار المهم في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % مسجلة 1905.30 دولار.