أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 ديسمبر 2022..عيار21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما انخفض سعر الذهب العالمي بما يقارب 1% بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالى عزمه رفع الفائدة خلال العام المقبل. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 217.13 ريال (57.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 189.99 ريال (50.53 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 162.85 ريال (43.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,753 ريال ( 1,796 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 217,129 ريال (57,749 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، ليخسر ما يقارب 1%، بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.71 دولار للأوقية (الأونصة)، ليزداد تراجعًا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9% مسجلًا 1802.10 دولار.

وقال كريستوفر وونج، المحلل لدى أو.سي.بي.سي إف.إكس، إن تمسك “المركزي” بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدِن، وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، خاصة المركزي الأمريكي، القيام به من الآن فصاعدًا.