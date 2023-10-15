أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 أكتوبر 2023.. استقرار المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 5.2% مكاسب أسبوعية مع نهاية تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 233.14 ريال (62.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 204.00 ريال (54.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.86 ريال (46.63 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,251 ريال (1,934 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 233,139 ريال (62,170 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد بأكثر من 3% ، لتحقق أفضل أداء أسبوعى لها في سبعة أشهر، إذ دفع الصراع المتزايد في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 3.2% إلى 1928.15 دولاراً للأوقية ( الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 3.1% إلى 1941.50 دولار.