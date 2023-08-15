أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 أغسطس 2023.. هبوط طفيف

شهدت أسعار الذهب هبوطا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق السعودية، فيما تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار، ولكن العملة الأمريكية استفادت من عوائد السندات المرتفعة والمخاوف الاقتصادية للصين.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 229.73 ريال (61.26 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 201.02 ريال (53.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 172.30 ريال (45.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,145 ريال (1,905 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 229,727 ريال ( 61,260 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار، ولكن العملة الأمريكية استفادت من عوائد السندات المرتفعة والمخاوف الاقتصادية للصين.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق الآن صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي يمكن أن تلقي الضوء على تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1936 دولار للأوقية.

في غضون ذلك هبطت العقود الفورية بنسبة 0.13% إلى 1905 دولار للأوقية.