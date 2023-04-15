أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 أبريل 2023.. عيار 24 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق السعودية بينما أغلق سعر الذهب العالمي على تراجع مع ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 241.82 ريال (64.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 211.60 ريال (56.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 181.37 ريال (48.35 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,521 ريال (2,005 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 241,820 ريال ( 64,469 دولار).

وأغلق سعر الذهب العالمى منخفضا فى ختام تعاملات أمس إذ سجل تراجعا حادا بعدما سجل أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال الجلسة الماضية، وذلك مع ارتفاع الدولار وبعدما أشار مسئول بمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 2003.60 دولار للأوقية ( الأونصة).

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.9 % إلى 2015.80 دولار.