أسعار الذهب اليوم في السعودية 14 يونيو 2023.. ارتفاع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار قبيل قرار الفائدة الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 234.73 ريال (62.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 205.39 ريال (54.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.38 ريال (46.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,300 ريال (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 234,731 ريال ( 62,595 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1948.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1961.70 دولار.