أسعار الذهب اليوم في السعودية 14 نوفمبر 2022 .. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في السعودية ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع تراجع أسعار الذهب عالميا إذ هبطت من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 213.06 ريال ( 56.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 186.44 ريال ( 49.59 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 159.80 ريال (42.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 6,626 ريال ( 1,763 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 213,064 ريال ( 56,675 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجع فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتهبط من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1761.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1764.80 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة.