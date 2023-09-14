أسعار الذهب اليوم في السعودية 14 سبتمبر 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما انخفض سعر الذهب العالمي وسط توقعات بقرب وقف رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 229.98 ريال (61.32 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 201.24 ريال (53.65 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 172.49 ريال (45.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,152 ريال (1,907 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 229,981 ريال ( 61,315 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع والتي لامستها في الجلسة الماضية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولار للأوقية (الأونصة) لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس والذي بلغته أمس عند 1905.10 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1926.70 دولار.