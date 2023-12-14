أسعار الذهب اليوم في السعودية 14 ديسمبر 2023.. مكاسب كبيرة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى بعد التلميح بإنهاء مسار رفع الفائدة الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 245.37 ريال (65.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 214.70 ريال (57.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 184.03 ريال (49.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,631 ريال (2,035 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 245,366 ريال (65,431 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس بعدما ألمح البنك المركزي الأمريكي إلى إنهاء مسار رفع الفائدة، كما أشار إلى خفض تكاليف الاقتراض خلال 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار والعائد على السندات الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2032.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز 2.4% أمس.

وقفز سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 2.5% إلى 2046.80 دولار.