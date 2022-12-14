أسعار الذهب اليوم في السعودية 14 ديسمبر 2022.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تباين سعر الذهب العالمي ليتحرك في نطاق ضيق في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 218.77 ريال (58.18 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 191.43 ريال (50.91 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 164.08 ريال (43.64 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,804 ريال ( 1,809 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 218,768 ريال (58,180 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتتحرك في نطاق ضيق في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة في وقت لاحق اليوم بعد أن جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع وأثارت التوقعات بمسار معتدل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية حيث استقرت عند 1811.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر أمس الثلاثاء إذ عزز ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الرهانات على تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1823.40 دولار.