أسعار الذهب اليوم في السعودية 14 أغسطس 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع، بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 230.93 ريال (61.58 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.07 ريال (53.89 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.20 ريال (46.19 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,182 ريال (1,915 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 230,932 ريال ( 61,582 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

هبطت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1912.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو.