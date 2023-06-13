أسعار الذهب اليوم في السعودية 13 يونيو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى وصدور بيانات التضخم الأمريكى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.50 ريال (63.07 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.95 ريال (55.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.38 ريال (47.30 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,355 ريال (1,961 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,503 ريال ( 63,068 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا ، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار، إلا أنّ حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق، إذ يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) غداً بشأن السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1960.59 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1974.60 دولار.