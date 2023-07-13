أسعار الذهب اليوم في السعودية 13 يوليو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى منذ شهر مع ضعف الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.32 ريال (63.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.79 ريال (55.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.24 ريال (47.27 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 137.86 ريال (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,322 ريال ( 63,019 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قريبا عن تشديد سياسته النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهبت أسعار الذهب فى في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1959.94 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلة أعلى مستوي منذ 16 يونيو.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1964.40 دولار.