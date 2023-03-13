أسعار الذهب اليوم في السعودية 13 مارس 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى فى 5 أسابيع مع ضعف الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 226.32 ريال (60.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 198.03 ريال (52.75 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 169.74 ريال (45.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,038 ريال (1,875 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 226,316 ريال (60,286 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتصعد إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع تراجع الدولار في حين دفعت مخاوف أثارها أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008 المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1877.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1882.10 دولار للأوقية.