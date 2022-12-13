أسعار الذهب اليوم في السعودية 13 ديسمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع صعود سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار و ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 216.05 ريال (57.48 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 189.05 ريال (50.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 162.04 ريال (43.11 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,719 ريال ( 1,788 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 216,052 ريال (57,479 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار، لكن المعدن الأصفر تحرك في نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية وقرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1786.28 دولار للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1796.90 دولار.