أسعار الذهب اليوم في السعودية 13 أكتوبر 2022.. هبوط ملحوظ

شهدت أسعار الذهب هبوطا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الخميس، في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق السعودية متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية حيث تحرك المعدن النفيس في نطاق ضيق مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 199.04 ريال ( 52.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 174.17 ريال ( 46.35 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 149.28 ريال (39.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,190 ريال ( 1,648 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 199,041 ريال ( 52,974 دولار).

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ليتحرك في نطاق ضيق مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1668.84 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1675.50 دولار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدا ثابتا.