أسعار الذهب اليوم في السعودية 12 يونيو 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما نزل سعر الذهب العالمي وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.47 ريال (63.06 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.91 ريال (55.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.35 ريال (47.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,354 ريال (1,961 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,467 ريال ( 63,058 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى المتعلق بسعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1956.82 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1971.10 دولار.