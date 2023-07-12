أسعار الذهب اليوم في السعودية 12 يوليو 2023.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 233.39 ريال (62.24 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 204.22 ريال (54.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.05 ريال (46.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,259 ريال (1,936 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 233,392 ريال ( 62,238 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعد تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الإشارات حول مسار سياسة رفع أسعار الفائدة التى ينتهجها مجلس الاحتياطى الفيدرالى ( المركزى الأمريكى)، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1940.53 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1946.00 دولار.