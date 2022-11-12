أسعار الذهب اليوم في السعودية 12 نوفمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية فى الوقت الذى أغلق فيه سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ليحقق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبه، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 214.25 ريال ( 56.99 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 187.47 ريال ( 49.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 160.69 ريال (42.74 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,663 ريال ( 1,772 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 214,251 ريال ( 56,987 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ليحقيق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبه ، إذ عززت الدلائل على تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن يتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وفى ختام التعاملات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1756.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه بأكثر من 2% يوم الخميس إذ أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بأقل من المتوقع في أكتوبر.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1759.70دولار.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 4.5 % خلال الأسبوع. ويرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 73.5 % لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في %اجتماع مجلس الاحتياطي فى ديسمبر.