أسعار الذهب اليوم في السعودية 12 سبتمبر 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.56 ريال (61.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.62 ريال (54.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.67 ريال (46.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,202 ريال (1,920 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,559 ريال ( 61,749 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالى الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1946.10 دولار.