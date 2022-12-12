أسعار الذهب اليوم في السعودية 12 ديسمبر 2022.. تراجع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تراجع سعر الذهب العالمي متأثرا بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 216.86 ريال (57.67 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 189.76 ريال (50.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 162.65 ريال (43.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,744 ريال ( 1,794 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 216,863 ريال (57,669 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1793.44 دولار للأونصة (الأوقية).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1805.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.