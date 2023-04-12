أسعار الذهب اليوم في السعودية 12 أبريل 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق السعودية بينما صعد سعر الذهب العالمي قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 242.46 ريال (64.69 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 212.15 ريال (56.61 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 181.85 ريال (48.52 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,540 ريال (2,012 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 242,456 ريال ( 64,691 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار وسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 2005.18 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2020.10 دولار.