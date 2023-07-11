أسعار الذهب اليوم في السعودية 11 يوليو 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 233.55 ريال (62.28 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 204.36 ريال (54.50 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.16 ريال (46.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,263 ريال (1,937 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 233,549 ريال ( 62,280 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1928.99 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1934.60 دولار للأوقية.