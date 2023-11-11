أسعار الذهب اليوم في السعودية 11 نوفمبر 2023.. المعدن الأصفر يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا مسجلا 2.8% خسائر أسبوعية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 233.89 ريال (62.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 204.66 ريال (54.57 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.42 ريال (46.78 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,274 ريال (1,940 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 233,887 ريال (62,370 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض مع نهاية تعاملات أمس الجمعة، إذ تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 1% ليسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، بينما عزز الموقف المتشدد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجانب الهبوطي، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.1% إلى 1936.09 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 1937.70 دولارا.