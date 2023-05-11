أسعار الذهب اليوم في السعودية 11 مايو 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وأزمة سقف الديون، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 244.80 ريال (65.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 214.21 ريال (57.11 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 183.60 ريال (48.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,613 ريال (2,030 دولار).

سعر كيلو الذهب

و بلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 244,800 ريال ( 65,270 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.



وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.58 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 % إلى 2041.80 دولار.