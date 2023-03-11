أسعار الذهب اليوم في السعودية 11 مارس 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع تراجع عائد السندات وأسواق المال، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 225.67 ريال (60.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 197.47 ريال (52.59 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 169.26 ريال (45.08 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,018 ريال (1,869 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 225,670 ريال (60,100 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليصعد حوالي 2% مدفوع بتراجع عائدات السندات الأمريكية والأسواق المالية بوجه عام وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي طغت على تأثير بيانات قوية للوظائف الأمريكية مما أثار موجة لشراء المعدن الأصفر بحثا عن ملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 1864.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 فبراير.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 1.9% إلى 1869.10 دولار للأوقية.