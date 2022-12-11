أسعار الذهب اليوم في السعودية 11 ديسمبر 2022.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس رغم صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 217.49 ريال (57.84 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 190.31 ريال (50.61 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 163.12 ريال (43.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,764 ريال ( 1,799 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 217,494 ريال (57,842 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس رغم صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ لا يزال بعض المستثمرين يتوقعون أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة بدءا من مطلع العام المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وفى ختام التعاملات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1798.40 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % ليبلغ 1810.70 دولار عند التسوية.