أسعار الذهب اليوم في السعودية 11 أكتوبر 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض الدولار واحتمال عدم رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 224.65 ريال (59.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 196.57 ريال (52.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 168.49 ريال (44.93 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,987 ريال (1,863 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 224,650 ريال (59,907 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الدولار بعدما أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد يجعل رفع أسعار الفائدة أمرا غير وارد، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.12% إلى 1862 دولارا للأوقية.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.05% إلى 1876 دولارا للأوقية.