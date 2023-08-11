أسعار الذهب اليوم في السعودية 11 أغسطس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمي فى الوقت الذى يتجه فيه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أداء أسبوعى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.08 ريال (61.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.20 ريال (53.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.31 ريال (46.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,187 ريال (1,916 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,077 ريال ( 61,621 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة لتستقربالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد ، متجاهلة أرقام التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أخف من المتوقع ، مع اتجاه المعدن الأصفر لإنهاء الأسبوع مسجلا أسوأ أداء في سبعة أيام ، بينما استقر عائد الدولار والسندات الأمريكية على ارتفاع، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1913.95 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن تم التداول بالقرب من أدنى مستوى له منذ 7 يوليو الذي لامسه في وقت سابق من اليوم.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1946.20 دولار.