أسعار الذهب اليوم في السعودية 11 أبريل 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق السعودية بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 242.01 ريال (64.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 211.76 ريال (56.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 181.51 ريال (48.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,526 ريال (2,006 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 242,007 ريال ( 64,508 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد انخفاضها أكثر من 1% في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1994.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.1 % إلى 1994.60 دولار.