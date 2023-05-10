أسعار الذهب اليوم في السعودية 10 مايو 2023.. عيار 24 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تباين سعر الذهب العالمي قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 244.82 ريال (65.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 214.23 ريال (57.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 183.62 ريال (48.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,614 ريال (2,030 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 244,824 ريال ( 65,273 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق اليوم مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2041.50 دولار للأوقية.