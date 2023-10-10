أسعار الذهب اليوم في السعودية 10 أكتوبر 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى جراء صراع الشرق الأوسط وتراجع الدولار وعائد السندات، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 223.91 ريال (59.71 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 195.93 ريال (52.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 167.94 ريال (44.78 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,964 ريال (1,857 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 223,915 ريال ( 59,711 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الثلاثاء ليواصل رحلة الصعود غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1876.90 دولار.